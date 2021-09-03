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США

Літак врізався в будівлю в США, загинули чотири людини (Відео)

Аварія сталася через технічну несправність

Гліб Парфененко
Літак врізався в будівлю в США, загинули чотири людини (Відео)

За словами офіційних осіб, незабаром після зльоту з невеликого аеропорту в Коннектикуті в четвер вранці невеликий літак розбився, в результаті чого загинули всі чотири людини на борту.

Літак вилетів незадовго до 10 ранку з аеропорту Робертсон і врізався в будівлю виробничої компанії Trumpf Inc., повідомив лейтенант поліції Фармінгтон Тім Маккензі.

«Схоже, що під час зльоту сталася якась механічна несправність, яка привела до аварії позаду нас», – сказав він.

За повідомленням Федерального управління цивільної авіації, літак Cessna Citation 560X прямував в регіональний аеропорт округу Дер в Мантео, штат Північна Кароліна. За словами Маккензі, два пілоти і два пасажири загинули. Їх імена розголошуються не відразу.

За словами губернатора Нед Ламонт, в результаті авіакатастрофи всередині будівлі Trumpf виник хімічна пожежа. За словами офіційних осіб, всі, хто знаходився в будівлі, були знайдені, і двоє співробітників отримали травми, які, за словами представників компанії, які не були серйозними.

Влада намагається впізнати загиблих в літаку, тіла яких виступали з будівлі або були розкидані на галявині зовні, сказав Ламонт.

«Це був просто вогненна куля, вибух, а потім хімічна пожежа», – сказав він.

Фармінгтон знаходиться в центрі Коннектикуту, приблизно в 10 милях (16 км) на північний захід від столиці штату Хартфорд.

Маккензі сказав, що інтенсивний вогонь горів більше 20 хвилин.

Калеб Вайхаус, який працює поруч з місцем аварії, сказав, що він прибіг на місце події після того, як почув гучний вибух і побачив клуби чорного диму від будівлі Trumpf.

«Я побіг прямо до нього, щоб подивитися, чи можу я допомогти. Я підійшов якомога ближче, але полум’я було дуже гарячим, а вогонь тільки посилювався», – сказав він WTIC-TV.

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