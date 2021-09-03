Самолет врезался в здание в США, погибли четыре человека (видео)

По словам официальных лиц, вскоре после взлета с небольшого аэропорта в Коннектикуте в четверг утром небольшой самолет разбился, в результате чего погибли все четыре человека на борту.

Самолет вылетел незадолго до 10 утра из аэропорта Робертсон и врезался в здание производственной компании Trumpf Inc., сообщил лейтенант полиции Фармингтон Тим Маккензи.

«Похоже, что во время взлета произошла какая-то механическая неисправность, которая привела к аварии позади нас», — сказал он.

По сообщению Федерального управления гражданской авиации, самолет Cessna Citation 560X направлялся в региональный аэропорт округа Дер в Мантео, штат Северная Каролина. По словам Маккензи, два пилота и два пассажира погибли. Их имена разглашаются не сразу.

По словам губернатора Нед Ламонта, в результате авиакатастрофы внутри здания Trumpf возник химическая пожар. По словам официальных лиц, все, кто находился в здании, были найдены, и двое сотрудников получили травмы, которые, по словам представителей компании, которые не были серьезными.

Власть пытается опознать погибших в самолете, тела которых выступали из здания или были разбросаны на лужайке снаружи, сказал Ламонт.

«Это был просто огненный шар, взрыв, а затем химическая пожар», — сказал он.

Фармингтон находится в центре Коннектикута, примерно в 10 милях (16 км) к северо-западу от столицы штата Хартфорд.

Маккензи сказал, что интенсивный огонь горел более 20 минут.

Калеб Вайхаус, который работает рядом с местом аварии, сказал, что он прибежал на место происшествия после того, как услышал громкий взрыв и увидел клубы черного дыма от здания Trumpf.

«Я побежал прямо к нему, чтобы посмотреть, могу ли я помочь. Я подошел поближе, но пламя было очень горячим, а огонь только усиливался », — сказал он WTIC-TV.