Курка намагалася проникнути в Пентагон

Курку спіймали під час «обшуку зони безпеки Пентагону» — однієї з найбільш охоронюваних будівель у світі, повідомила організація із захисту тварин, цитує AFP.

Співробітники Спілки захисту тварин в Арлінгтоні були викликані, щоб забрати курку та помістити її в пташник, повідомила організація у Facebook.

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Про спробу проникнути до Пентагону також повідомила видання Military Times: «Вона просто заблукала чи намагалася перейти вулицю? Чи вона шпигунка з місією з крадіжки державної таємниці? Поки що вона тримає свою дзьобу на замку» – пише газета, що спеціалізується на військових питаннях.

Серфери в інтернеті запропонували назвати курку Етель Розенберг, на честь відомої американки, яка була затримана та страчена за шпигунство на користь СРСР у 1950-х роках.