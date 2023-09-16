Колишня агент ЦРУ та ФБР дала поради туристам, як забезпечити безпеку подорожей

Декілька хитрих прийомів як убезпечити себе від зустрічі зі зловмисниками під час туру назвала колишня агент ЦРУ та ФБР. Вона дала поради туристам, як реально забезпечити безпеку подорожей. Серед них – де слід бронювати номери, як убезпечити себе від непроханих гостей у номері, а багаж та інші цінні речі від втрати.

«44-річна Трейсі Уолдер працювала офіцером ЦРУ та спеціальним агентом ФБР у період з 2000 по 2005 рік, тому вона дещо знає про вжиття додаткових запобіжних заходів за кордоном», – так видання Daily Star представила свого експерта. Колишній агент дала свої поради щодо безпеки, які вона використовувала професійно та продовжує використовувати на відпочинку.

По-перше, все починається до подорожі. “Перш ніж навіть ступити в чужу країну, Трейсі досліджує місцевість на предмет будь-яких загроз і встановлює додаток, який сповіщає контакти про її місцезнаходження у разі надзвичайної ситуації”, – пише видання. Вона додає, що навіть ця порада дотримується не всіма. “Я здивована тим, наскільки сильно подруга не замислювалася про особисту безпеку, коли подорожувала одна”, – додає вона.

Наступна її порада стосується розміщення в готелях. По-перше, це вхід та доступність номера. «Зазвичай той, хто намагається завдати шкоди, йде найпростішим шляхом і це буде вхід через перший поверх, оскільки він є найбільш доступним. Я волію зупинятися в номері, розташованому між третім та шостим поверхами. Це досить низько для екстреного доступу – у разі необхідності швидко евакуюватися вам буде складно вибратися, якщо ви дуже високо. Але водночас це досить далеко від будь-яких зловмисників, які можуть увійти на перший поверх», – розповідає експерт, запевняючи, що кілька разів навіть просила переселити її, коли їй надавали номер на першому поверсі.

«Перше, що я роблю, коли мені надають номер, це замикаю кімнату та ставлю замок безпеки. Мій чоловік, Бен, 44 роки, дражнить мене з цього приводу. Але хоча малоймовірно, що хтось зламає двері, реальність така, що персонал готелю має ключ-карту, яка дозволяє потрапити в твою кімнату», – заявляє вона. Також колишній агент додає, що ця звичка у неї залишилася «після однієї конкретної поїздки, в якій вона відчула себе в небезпеці», причому поїздка «все ще засекречена».

Також вона додає, що завжди ділиться своїм маршрутом із сім’єю, і використовує програму «Тривожна кнопка», яка при натисканні повідомляє всі контакти для екстрених випадків про її місцезнаходження. Ще один корисний девайс, це «гаджети» AirTags, які за допомогою спеціального додатка дозволяють знайти будь-яку річ, до якої вони прикріплені – вона запевняє, що кладе їх у будь-який багаж, а також одягає браслет на дитину.

Також колишній агент не радить туристам залишатися в приватному житлі, що знімається, називаючи це «ризикованим». «Я не залишатимуся в таких місцях — я вважаю їх надзвичайно небезпечними та ризикованими. Ви по суті довіряєте комусь, кого ви не знаєте, залишаючись у їхньому домі — але ви ніколи не можете точно знати, хто їхній власник, які гарантії не давав би сервіс».