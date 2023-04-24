Всі розділи
ГоловнаСШАФБР застерегло туристів від використання безкоштовних точок заряджання смартфонів в аеропортах
СШАТуризм

ФБР застерегло туристів від використання безкоштовних точок заряджання смартфонів в аеропортах

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
ФБР застерегло туристів від використання безкоштовних точок заряджання смартфонів в аеропортах

У денверському відділі ФБР попередили туристів, що подорожують світом, що безкоштовні точки для зарядки смартфонів в аеропортах, готелях і торгових центрах несуть у собі небезпеку, про яку багато хто не здогадується.

За інформацією спецслужб, злочинці знайшли способи використання громадських USB-портів для запровадження шкідливих програм та програмного забезпечення моніторингу на пристрої.

“Беріть свій зарядний пристрій та USB-кабель та використовуйте електричний контакт замість портів”, – радять вони.

У ФБР описали шахрайство під назвою juice jacking, коли хакери викачують інформацію з телефону, поки людина використовує громадський USB-зарядник.

“Зловмисники завантажують шкідливе ПЗ на зарядні пристрої або кабелі, які залишають підключеними до пристроїв. Таким чином вони можуть заразити телефони та інші електронні пристрої користувачів, які нічого не підозрюють. Шкідливе ПЗ може заблокувати пристрій або вивести дані та паролі безпосередньо на комп’ютер злочинців”, – пояснили у відомстві.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Займайтеся цим під ковдрою у себе в номері: туристів в ОАЕ попередили про відповідальність за інтим

ОАЕ
У Дубаї та ОАЕ загалом діють суворі закони про...

Туристів можуть почати штрафувати у Таїланді за свіжі фрукти

Таїланд
Міністерство сільського господарства Таїланду повідомило туристів та місцевих жителів,...

ФБР попередила туристів по всьому світу про нову небезпеку в аеропортах

США
Смартфони та інші гаджети стали невід'ємним елементом туристичного спорядження...

Без туалетного приладдя, води та снеків: в Іспанії запровадили нові правила для туристів

Іспанія
Згідно з новими правилами туризму, введеними на іспанських Балеарських...

Клієнт завжди неправий: Чим ризикують туристи, орендуючи авто за кордоном

LifeStyle
Оренда автомобіля в подорожі може стати величезним плюсом, якщо...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропакурйозПоради туристамАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму