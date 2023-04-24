ФБР застерегло туристів від використання безкоштовних точок заряджання смартфонів в аеропортах

У денверському відділі ФБР попередили туристів, що подорожують світом, що безкоштовні точки для зарядки смартфонів в аеропортах, готелях і торгових центрах несуть у собі небезпеку, про яку багато хто не здогадується.

За інформацією спецслужб, злочинці знайшли способи використання громадських USB-портів для запровадження шкідливих програм та програмного забезпечення моніторингу на пристрої.

“Беріть свій зарядний пристрій та USB-кабель та використовуйте електричний контакт замість портів”, – радять вони.

У ФБР описали шахрайство під назвою juice jacking, коли хакери викачують інформацію з телефону, поки людина використовує громадський USB-зарядник.

“Зловмисники завантажують шкідливе ПЗ на зарядні пристрої або кабелі, які залишають підключеними до пристроїв. Таким чином вони можуть заразити телефони та інші електронні пристрої користувачів, які нічого не підозрюють. Шкідливе ПЗ може заблокувати пристрій або вивести дані та паролі безпосередньо на комп’ютер злочинців”, – пояснили у відомстві.