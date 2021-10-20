ФБР обшукує будинок Олега Дерипаски в Вашингтоні

Співробітники Федерального бюро розслідувань США (ФБР) провели обшук в будинку, який імовірно належить російському олігархові Олегу Дерипасці. Про це повідомив в Твіттері NBC. ЗМІ цитують представника ФБР.

Це приватний будинок в американській столиці, який, за словами журналіста, належить російському бізнесменові. Присутній на місці події репортер NBC повідомив, що в будівлі чергували кілька офіцерів ФБР, а доступ сторонніх до будинку був обмежений.

«ФБР дійсно зараз обшукує будинки родичів Олега Дерипаски», – підтвердила прес-секретар Дерипаски Лариса Бєляєва. Однак вона вказала, що Олег Дерипаска не є їх власником.

ФБР підтвердило, що обшукує дім у Вашингтоні, який нібито належить Дерипасці. «У нас немає ніякої додаткової інформації, яку ми могли б надати зараз», – додав представник ФБР у відповідь на питання про причини обшуку.

6 квітня 2018 року Мінфін США ввів санкції щодо Дерипаски і підконтрольних йому компаній, включаючи Русал, Базовий елемент, En +, Російські машини, Євросибенерго і Групу ГАЗ. Членам, внесеним в чорний список, заборонений в’їзд в Сполучені Штати, їхні активи в країні заморожено, а громадянам США заборонено вести з ними справи.

У січні 2019 року було знято санкції з Русала, En + і Євросибенерго, але це коштувало Дерипасці контролю над компаніями. Однак сам російський олігарх залишився в списку санкцій.

У березні 2019 року Дерипаска подав позов проти Міністерства фінансів США, заявивши, що введені проти нього обмеження є несправедливими і незаконними, а заподіяну ними шкоду оцінюється в більш ніж 7,5 мільярда доларів.

Ім’я російського мільярдера Дерипаски спливло і в ході розслідування проти колишнього глави передвиборного штабу Дональда Трампа – Пола Манафорта, якому стало ясно, що він пропонував консультації близьким до Кремля росіянам з розвитку президентської кампанії в США в 2016 році.