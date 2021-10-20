ФБР обыскивает дом Олега Дерипаски в Вашингтоне

Сотрудники Федерального бюро расследований США (ФБР) провели обыск в доме, который предположительно принадлежит российскому олигарху Олегу Дерипаске. Об этом сообщил в Твиттере NBC. СМИ цитируют представителя ФБР.

Это частный дом в американской столице, который, по словам журналиста, принадлежит российскому бизнесмену. Присутствующий на месте происшествия репортер NBC сообщил, что в здании дежурили несколько офицеров ФБР, а доступ посторонних к дому был ограничен.

«ФБР действительно сейчас обыскивает дома родственников Олега Дерипаски», — подтвердила пресс-секретарь Дерипаски Лариса Беляева. Однако она указала, что Олег Дерипаска не является их владельцем.

ФБР подтвердило, что обыскивает дом в Вашингтоне, который якобы принадлежит Дерипаске. «У нас нет никакой дополнительной информации, которую мы могли бы предоставить сейчас», — добавил представитель ФБР в ответ на вопрос о причинах обыска.

6 апреля 2018 Минфин США ввел санкции в отношении Дерипаски и подконтрольных ему компаний, включая Русал, Базовый элемент, En +, Русские машины, Евросибэнерго и Группу ГАЗ. Членам, внесенным в черный список, запрещен въезд в Соединенные Штаты, их активы в стране заморожено, а гражданам США запрещено вести с ними дела.

В января 2019 года были сняты санкции с Русала, En + и ЕвроСибЭнерго, но это стоило Дерипаске контроля над компаниями. Однако сам российский олигарх остался в списке санкций.

В марте 2019 Дерипаска подал иск против Министерства финансов США, заявив, что введенные против него ограничения являются несправедливыми и незаконными, а причиненный ими вред оценивается в более чем 7,5 миллиарда долларов.

Имя российского миллиардера Дерипаски всплыло и в ходе расследования против бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа — Пола Манафорта, которому стало ясно, что он предлагал консультации близким к Кремлю россиянам по развитию президентской кампании в США в 2016 году.