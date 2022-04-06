Більше зброї для України: Вашингтон заявляє про пакет на 100 мільйонів доларів

США хочуть забезпечити Україну озброєнням із ресурсів Пентагону, зокрема протитанковими комплексами. Весь пакет військової допомоги коштуватиме 100 мільйонів доларів.

Білий дім повідомив, що президент Джо Байден уповноважив держсекретаря США надати Україні 100 мільйонів доларів як допомогу для протитанкових засобів та навчання їх використанню.

Шостий комплект постачання обладнання

Глава дипломатії США Ентоні Блінкен нагадав, що це шосте постачання військової техніки для Києва з серпня минулого року. За словами Блінкена, США надали Україні 1,7 млрд. доларів військової допомоги з моменту російського вторгнення і 2,4 млрд. доларів з початку президентства Джо Байдена.

Ентоні Блінкен заявив, що продовжить підтримувати Україну і розкритикував жорстокі дії Росії. – Світ вражений і вражений звірствами російських військ у Бучі та по всій Україні. Українські війська мужньо продовжують захищати свою країну та свободу, а Сполучені Штати разом із нашими союзниками та партнерами стійко підтримують суверенітет та територіальну цілісність України, заявив Ентоні Блінкен.

Спеціальна нарада НАТО

У Брюсселі відбудеться дводенна зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО, присвячена нападу Росії на Україну. Союзники мають говорити про подальшу фінансову та військову підтримку України. Дані розвідки вказують на те, що найближчими тижнями Росія розпочне наступ на сході з метою захопити весь Донбас.

– Це ключовий етап війни, – заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який повідомив, що Росія виводить війська з півночі, щоб перегрупуватися та поповнити свої резерви для початку наступу на Донбасі, і саме тут відкривається вікно можливостей. для озброєння України відкривається.