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СШАТуризм

Бігав і ліз цілуватися: У США пасажир бізнес-класу влаштував бешкет у літаку

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Бігав і ліз цілуватися: У США пасажир бізнес-класу влаштував бешкет у літаку

Пасажир американської авіакомпанії Delta Airlines опинився під вартою після інциденту на борту літака: чоловік, який летів бізнес-класом, засмутився через “відмову налити йому вина” і влаштував бешкет, передає The Daily Star.

За інформацією видання, інцидент стався на борту лайнера, який прямував з Міннесоти на Аляску.

“Пасажир бізнес-класу, на ім’я Девід Алан Берк розлютився, після того, як йому відмовилися налити червоного вина. У відповідь чоловік почав чіплятися до співробітника авіакомпанії, назвавши його “симпатичним”: він схопив бортпровідника і поцілував його в шию”, – повідомляє подробиці таблоїд.

Буйний пасажир навіть зламав тацю члена екіпажу з їжею та напоями. Після стюарду довелося сховатися у відсіку для персоналу, щоб бешкетник більше не підходив до нього.

“Однак нетверезий турист знайшов свою жертву лише через 10 хвилин і знову запропонував поцілунок. Згідно з показаннями, даними під присягою, бортпровідник стверджував, що в той момент йому стало “дуже незручно” і “несподіваний хід пасажира застав його зненацька”. З метою безпеки вражений член екіпажу зв’язався із капітаном повітряного судна”, – доповнює видання.

Командир повідомив про інцидент диспетчерської служби аеропорту, назвавши його “загрозою безпеки другого рівня”.

“Хулігана затримали в аеропорту Анкоріджа відразу після приземлення. Берк відкинув усі пред’явлені йому звинувачення, заявивши, що “ніколи нікого не цілував”, а також стверджував, що “навіть не їв у польоті” і не ламав тацю. Явно роздратований ситуацією затриманий запитав у поліцейських: “Ви взагалі знаєте, хто я такий?” Згодом чоловіка, який так і не визнав своєї провини, відпустили з-під арешту”, – підсумувало джерело.

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