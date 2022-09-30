Акули плавають затопленими вулицями міст Флориди

Як повідомляє портал NDTV, через ураган Ієн, що обрушився на американський штат Флорида (США), на затоплених вулицях міста Форт-Майєрс з’явилися акули.

Влада штату попередила мешканців, що через ураган на вулицях можуть виявитися й інші дикі тварини — алігатори, змії, ведмеді.

Найсильніший ураган прийшов до Флориди 28 вересня. Метеорологи надали йому п’яту, найвищу категорію небезпеки. Швидкість вітру досягла 250 км/год. Було затоплено дороги, повалено дерева, пошкоджено будинки, без електрики залишилося понад 2 млн осіб.

У штаті Флорида оголосили режим НС.

Губернатор Флориди назвав «історичну» шкоду, яку завдав ураган Ієн: «Ми ніколи не бачили такого шторму, таких повеней».