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Акули плавають затопленими вулицями міст Флориди

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Акули плавають затопленими вулицями міст Флориди

Як повідомляє портал NDTV, через ураган Ієн, що обрушився на американський штат Флорида (США), на затоплених вулицях міста Форт-Майєрс з’явилися акули.

Влада штату попередила мешканців, що через ураган на вулицях можуть виявитися й інші дикі тварини — алігатори, змії, ведмеді.

Найсильніший ураган прийшов до Флориди 28 вересня. Метеорологи надали йому п’яту, найвищу категорію небезпеки. Швидкість вітру досягла 250 км/год. Було затоплено дороги, повалено дерева, пошкоджено будинки, без електрики залишилося понад 2 млн осіб.

У штаті Флорида оголосили режим НС.

Губернатор Флориди назвав «історичну» шкоду, яку завдав ураган Ієн: «Ми ніколи не бачили такого шторму, таких повеней».

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