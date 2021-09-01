Афганістан, повернення пандемії COVID-19, інфляція в США. Чорний серпень Джо Байдена

«Це був чорний серпень для президента США Джо Байдена», – пише в середу коментатор італійської щоденної газети Corriere della Sera, посилаючись не тільки на ситуацію в Афганістані, але і на повторення епідемії COVID-19 і інфляцію в США. Однак, на думку журналіста, Байден може подолати нинішню кризу.

– Катастрофічний відхід з Кабула, різанина морських піхотинців, американці знову піддаються тероризму Ісламської держави – це картина відступаючої Америки, нездатною захистити себе і своїх союзників, – підкреслює автор коментаря, додаючи, що прихильники Цим іміджем країни екс-президент США намагається показати Дональда Трампа і навіть вимагає імпічменту чинному главі держави.

Він визнає, що справи йдуть у неправильному напрямку, що підтверджується також зниженням підтримки Байдена в опитуваннях і критикою з боку багатьох представників його Демократичної партії. Вони хочуть парламентського розслідування Афганістану, яке «залишило б цю політичну рану відкритою».

– Але це не привід говорити про завершення президентства, навіть якщо цей чорний серпня істотно змінив долю лідера, якому, здавалося, пощастило, – зазначив італійський журналіст.

Вказуючи на те, що «проблеми великі», він також оцінює: «Байден завжди усвідомлював свою крихкість і як і раніше має певну перевагу перед своїми попередниками». Коментатор зазначає, що ніхто не критикує старого політика, «який говорить як батько сімейства, ближче до робітників, ніж до технологічної еліті, яку ненавидить провінційна Америка, яка обрала Трампа».

«Байден може витримати шторм і знову взяти кермо влади в свої руки ще й тому, що у демократів немає інших карт, а (віце-президент США) Камала Харріс ще не промайнула», – каже оглядач. Умова, на його думку, полягає в тому, щоб вихід з Афганістану не призвів до спіралі нападів на американські об’єкти.