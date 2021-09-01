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США

Афганистан, возвращение пандемии COVID-19, инфляция в США. Черный август Джо Байдена

Евгений Подольский

«Это был черный август для президента США Джо Байдена», — пишет в среду комментатор итальянской ежедневной газеты Corriere della Sera, ссылаясь не только на ситуацию в Афганистане, но и на повторение эпидемии COVID-19 и инфляцию в США. Однако, по мнению журналиста, Байден может преодолеть нынешний кризис.

— Катастрофический уход из Кабула, резня морских пехотинцев, американцы снова подвергаются терроризма Исламского государства — это картина отступающей Америки, неспособной защитить себя и своих союзников, — подчеркивает автор комментария, добавляя, что сторонники Этим имиджем страны экс-президент США пытается показать Дональда Трампа и даже требует импичмента действующему главе государства.

Он признает, что дела идут в неправильном направлении, что подтверждается снижением поддержки Байдена в опросах и критикой со стороны многих представителей его Демократической партии. Они хотят парламентского расследования Афганистана, которое «оставило бы эту политическую рану открытой».

— Но это не повод говорить о завершении президентства, даже если этот черный августа существенно изменил судьбу лидера, которому, казалось, повезло, — отметил итальянский журналист.

Указывая на то, что «проблемы большие», он также оценивает: «Байден всегда осознавал свою хрупкость и по-прежнему имеет определенное преимущество перед своими предшественниками». Комментатор отмечает, что никто не критикует старого политика, «который говорит как отец семейства, ближе к рабочим, чем к технологической элите, которую ненавидит провинциальная Америка, выбрала Трампа».

«Байден может выдержать шторм и снова взять бразды правления в свои руки еще и потому, что у демократов нет других карт, а (вице-президент США) Камала Харрис еще не промелькнула», — говорит обозреватель. Условие, по его мнению, заключается в том, чтобы выход из Афганистана не привел к спирали нападений на американские объекты.

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