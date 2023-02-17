У Туреччині та Сирії сталися нові землетруси

Минулої ночі в Туреччині та Сирії сталися нові землетруси, їхня магнітуда склала 5.1 — 5.4.

Так, на південному сході Туреччини у провінції Хатай було зафіксовано землетрус потужністю 5.1 балів.

За даними Управління з надзвичайних ситуацій Туреччини (AFAD), вогнище сейсмоподібності залягало на глибині 9.26 км у Середземному морі, на відстані 6 км від турецького узбережжя. Інформації про жертв і поранених уточнюється, відомо, що обрушилася низка будівель, які постраждали від ранніх землетрусів.

Сирійське агентство SANA повідомляє, що минулої ночі землетрус магнітудою 5.4 зареєстровано на північному заході провінції Ідліб, а поштовхи силою 3.4 балів сталися на північний захід від Латакії.

За даними AFAD, кількість жертв потужного землетрусу, що стався в Туреччині 6 лютого, досягла 38 044 людей, було поранено понад 100 000 людей. У Туреччині із зон, порушених землетрусом, евакуювали 2.2 млн людей.

Також «Аль-Джазіра» повідомляє, що в Сирії кількість загиблих досягає 5800 осіб. Таким чином, кількість жертв землетрусу в обох країнах перевищила 43 800.