Сирійське місто повністю стерте з землі землетрусом

Місто Харім у Сирії поблизу кордону з Туреччиною «повністю стерте з лиця землі» внаслідок сильного землетрусу, який стався сьогодні вранці. Про це повідомила місцева влада.

У Харімі за останніми даними мешкало 30 000 осіб. Місцева влада описує збитки, завдані інфраструктурі землетрусом, як «абсолютно жахливі». Точна кількість жертв у місті встановлюється.

Раніше стало відомо, що внаслідок землетрусу в Сирії загинули 237 людей, ще 639 отримали поранення. За інформацією МОЗ, рятувальники досі витягують людей з-під уламків будівель.

У Туреччині кількість загиблих зросла до 284 осіб, поранено 2 323 мешканців.