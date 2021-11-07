Море, сонце, та війна: туристам почали пропонувати тури до воюючої країни

Допомогти «нормалізувати міжнародні відносини з кривавим режимом» – принаймні з погляду Deutsche Welle – допомагають європейські турфірми, які відновлюють тури до Сирії – країни, де все ще триває війна. Таких турфірм, повідомляє видання, кілька.

«Біблійні міста, стародавні культури і апетитні делікатеси» запропонувала туристам компанія, що знаходиться в Берліні, з частково розмовляючою назвою Soviet Tours, яка раніше спеціалізувалась, до речі, на турах Росією та «пострадянським простором». “Після багатьох років розореною громадянською війною Сирія поступово починає повертатися до рівня нормального життя, небаченого роками”, – додає інша берлінська компанія Rocky Road Travel. Усі вони планують «перезапустити» тури до Сирії в 2022, стверджуючи, що цільова аудиторія знайдеться – туристам «певно цікаво, і вони явно готові побачити країну на власні очі… незалежно від заголовків та риторики». При цьому, як додає видання, німецькі турфірми не самотні – британська Lupine Travel та Untamed Borders також додали тури до Сирії у 2022 році. А французька Clio, яка «дислокується» у Парижі, вже возила туристів до Сирії в 2019 і в 2022 має намір повторити. Також видання заявляє, що туристичні візи до Сирії доступні для групових поїздок з 2018 року, і низка китайських та російських туроператорів раніше рекламувала поїздки туди.

“Задоволення” при цьому не з дешевих: групові тури в Сирію коштують близько 2000 євро за дев’ятиденну подорож – причому без перельоту. Європейські туристи прилітають у відкритий ним Бейрут (Ліван), а далі переїжджають через кордон у райони, контрольовані сирійським урядом, і прямують до Дамаску, Алеппо, Хомсу та сирійського узбережжя. При цьому турфірми запевняють, що всі райони, що відвідуються, знаходяться далеко від зон військових дій. Як не забуває наголосити Deutsche Welle, на своїх веб-сайтах усі туроператори наполягають на тому, що те, що вони роблять, «не є політичним».

Видання також нагадує, що до початку громадянської війни у ​​2011 році туризм становив до 10% валового внутрішнього продукту Сирії і за рік країна приймала понад 10 мільйонів людей, «отримуючи» близько 6,3 мільярда доларів. Повернення туристів до країни, до речі, фіксували з 2016 року, а 2019 року їхня кількість склала 2,42 мільйона. Далі німецьке видання, роблячи реверанси «вигнаним сирійським урядам», що борються за права людини з Вашингтона, підрахувало, що якщо кожен тур із Німеччини від двох вищезгаданих агентств буде розпродано і наступного року буде задіяно від восьми до 20 осіб на поїздку, це не становитиме понад 400 осіб за весь 2022 рік.