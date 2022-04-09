Німеччина готується до війни: Зміцнюють укриття у підвалах та складають припаси

“У зв’язку з російським вторгненням в Україну Німеччина почала зміцнювати укриття у підвалах і складувати припаси на випадок війни”, – повідомив у суботу тижневик “Welt am Sonntag” з посиланням на главу МВС Ненсі Файзер. Випадок описує агентство Reuters.

Напад Росії на Україну спричинив серйозні зміни в оборонній політиці Німеччини, а канцлер Олаф Шольц оголосив про збільшення військових витрат і про виділення армії на 100 мільярдів євро, наголошує Reuters.

Більше укриттыв?

Фаєзер сказав, що уряд також розглядає можливість покращення системи громадських притулків та збільшення витрат на цивільну оборону. – Нині у Німеччині налічується 599 громадських уриттів. Ми перевіримо, чи зможемо модернізувати ще такі системи, – додала вона.

Німеччина розробляє нові методи зміцнення підземних парковок, станцій метро та підвалів, щоб вони служили притулками, а уряд виділив землям 88 мільйонів євро на встановлення нових сирен сигналізації. – Але коли йдеться про покриття всієї країни, ми навіть близько не стоїмо, – зізнався голова МВС.