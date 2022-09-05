Війна на курортах Греції та Туреччини набуває реальних рис: загроза стає явною

Прикордонний скандал Греції та Туреччини набуває небезпечних рис: в останній заяві президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана звучить явна «військова риторика», яка посилюється раз-по-раз. Як заявляє турецька газета Ahval, турецький президент у своїй останній промові пригрозив, що Греція «заплатить високу ціну», якщо «зайде надто далеко». Це явний натяк на силові дії, якщо вони почнуться, то торкнуться найулюбленіших європейських туристів курортів як у Греції, так і в Туреччині.

Основна «гаряча точка» і причина проблем все та ж: територіальні претензії в Егейському морі та розбіжності щодо повітряного простору там же. Можна сказати, що Греція та Туреччина ніяк не можуть домовитися щодо самої туристичної території — східного Середземномор’я та островів Егейського моря, де грецькі та турецькі інтереси перетинаються.

Йдеться насамперед про деякі грецькі острови в Егейському морі, де Туреччина нарощує свою присутність. Турецька влада заявляє про своє обурення мілітаризацією цих островів. У Туреччині посилаються на Лозанський договір 1923 і Паризький договір 1947 і вимагають, щоб східні острови Егейського моря Греції залишалися демілітаризованими. У ньому йдеться, що Греція ввела війська в 16 з 23 островів з 1936 року, порушуючи міжнародне право. У Греції, у свою чергу, заявляють, що обставини докорінно змінилися. Грецьке МЗС у свою чергу посилається на те, що будь-яка вимога демілітаризувати будь-який з його островів була скасована Конвенцією Монтре 1936 року,

«Ви окупуєте острови, це не пов’язує нас. Коли настане час, ми зробимо те, що потрібно. Як ми говоримо, якось уночі ми можемо раптово напасти», – буквально заявив турецький президент. До речі, вірогіднішим приводом, ніж грецька «окупація», є газові запаси на шельфі цих островів, які Туреччина намагається розвідати.

Нагадаємо, що претензії країни сягають і далі. У Греції недавно обурювалися картою, де грецькі острови були позначені як територія Туреччини. У Греції це, у свою чергу, оцінили як «особливо агресивний провокаційний акт». Після цього Реджеп Тайіп Ердоган на вже провокаційній урочистій церемонії на честь річниці взяття Константинополя заявив, що мета Туреччини – повернути всі сфери впливу. До них він включив Пелопоннес і Афіни. А Греції пообіцяв “трагічний кінець”.

Зазначимо, що до «гарячого» зіткнення справа ледь не дійшла наприкінці серпня, коли справа дійшла вже до наведення Туреччиною систем ППО на грецькі літаки, причому в ЗМІ вже «розігнали хвилю» про випущені ракети і навіть збитий літак. Насправді цього не сталося, проте сигнал вкрай тривожний — і Туреччина продовжує розганяти цю тему. «Вони допустили 147 порушень повітряного простору. Якщо ми сусіди, якщо ми друзі, чому ви порушуєте наш повітряний простір 147 разів?» – заявив Ердоган. Подробиці читайте у посиланні.