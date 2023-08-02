Ще одна Європейська авіакомпанія запроваджує безкоштовний інтернет на борту

Авіакомпанія Swiss запроваджує безкоштовний інтернет у літаках. Нова послуга стане доступною вже з сьогодні, 2 серпня.

Пасажири зможуть користуватися WhatsApp, Facebook Messenger та Telegram без обмежень. Якщо захочуть посерфити в інтернеті або подивитися відео, доведеться заплатити за пакет: €26 – за 4 години інтернету, €36 – на весь час польоту.

Безкоштовний інтернет у літаках вже практикують й інші авіакомпанії. З початку 2023-го він з’явився у Air Canada, Turkish Airlines, Emirates та Korean Air.