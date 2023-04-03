Влада Саудівської Аравії закликала паломників не брати великі суми готівки під час поїздки до країни

Влада Саудівської Аравії порадила паломникам, які вчиняють помру, не брати з собою великі суми готівки та дорогі предмети під час поїздки до королівства для здійснення паломництва, передає RG.

Міністерство хаджу та помри порадило паломникам, що прямують до Саудівської Аравії, не привозити з собою золоті зливки, дорогоцінне каміння та дорогоцінні метали загалом і мати при собі не більше 16 тисяч доларів США готівкою. Влада також закликала людей завантажувати банківські додатки з офіційних сайтів, не повідомляти реквізити банківського рахунку та не переказувати гроші невідомим особам, а також ігнорувати текстові повідомлення з невідомих джерел.

Ер-Ріяд рекомендував паломникам повідомляти міністерство або відповідні органи, якщо вони підозрюють шахрайство або стають його жертвами.

Мусульмани з усього світу можуть подати заявку на здійснення паломництва через додаток Nusuk та організувати всю свою поїздку – від подання заявки на електронну візу до бронювання житла та авіаквитків на цій платформі.

Раніше в березні міністерство закликало мусульман здійснювати помру лише один раз протягом священного місяця Рамадан, щоб зменшити скупчення людей і забезпечити безперешкодну та легку подорож паломників святими місцями.

У Рамадан — священний місячний період, коли мусульмани постять від сходу до заходу сонця, — у королівство приїжджає безліч охочих зробити помру.

Рамадан розпочався 23 березня та триватиме до 21 квітня.