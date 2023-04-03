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Влада Саудівської Аравії закликала паломників не брати великі суми готівки під час поїздки до країни

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Влада Саудівської Аравії закликала паломників не брати великі суми готівки під час поїздки до країни

Влада Саудівської Аравії порадила паломникам, які вчиняють помру, не брати з собою великі суми готівки та дорогі предмети під час поїздки до королівства для здійснення паломництва, передає RG.

Міністерство хаджу та помри порадило паломникам, що прямують до Саудівської Аравії, не привозити з собою золоті зливки, дорогоцінне каміння та дорогоцінні метали загалом і мати при собі не більше 16 тисяч доларів США готівкою. Влада також закликала людей завантажувати банківські додатки з офіційних сайтів, не повідомляти реквізити банківського рахунку та не переказувати гроші невідомим особам, а також ігнорувати текстові повідомлення з невідомих джерел.

Ер-Ріяд рекомендував паломникам повідомляти міністерство або відповідні органи, якщо вони підозрюють шахрайство або стають його жертвами.

Мусульмани з усього світу можуть подати заявку на здійснення паломництва через додаток Nusuk та організувати всю свою поїздку – від подання заявки на електронну візу до бронювання житла та авіаквитків на цій платформі.

Раніше в березні міністерство закликало мусульман здійснювати помру лише один раз протягом священного місяця Рамадан, щоб зменшити скупчення людей і забезпечити безперешкодну та легку подорож паломників святими місцями.

У Рамадан — священний місячний період, коли мусульмани постять від сходу до заходу сонця, — у королівство приїжджає безліч охочих зробити помру.

Рамадан розпочався 23 березня та триватиме до 21 квітня.

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