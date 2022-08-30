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Саудівська Аравія видасть довгострокові візи всім уболівальникам Чемпіонату світу з футболу

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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Саудівська Аравія видасть довгострокові візи всім уболівальникам Чемпіонату світу з футболу

Королівство Саудівська Аравія обіцяє видати візи всім, хто має квитки на Чемпіонат світу в сусідньому Катарі. Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії заявило, що ті, хто отримав катарську карту вболівальника Hayya Card, зможуть подати заяву на багаторазову візу за 10 днів до початку турніру та перебувати у Королівстві до 60 днів.

Королівство Саудівська Аравія видасть візи всім, хто має квитки на Чемпіонат світу в сусідньому Катарі. Ті, хто зареєструвався та отримав катарську карту вболівальника Hayya Card, зможуть подати заяву на багаторазову візу за 10 днів до початку турніру. Така віза дає право перебувати у Саудівській Аравії до 60 днів.

Hayya Card – це цифровий документ, який є універсальною перепусткою для учасників Чемпіонату світу з футболу в Катарі 2022 року. Після придбання квитка на ЧС уболівальникам необхідно подати заявку на отримання картки Hayya, яка буде обов’язковою для відвідування матчів. Крім того, картка надає власнику низку пільг, включаючи безкоштовний проїзд у громадському транспорті у дні матчів.

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