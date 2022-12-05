Туристи знову можуть в’їхати до Катару і без квитків на матчі ЧС з футболу

Катар знову дозволив в’їзд у країну туристам, які не мають на руках квитків на матчі чемпіонату світу з футболу. Про це повідомляє прес-служба оргкомітету турніру.

Проте про повернення звичного режиму прийому іноземних гостей у країні поки не йдеться. У Катарі готові пускати туристів лише за виконання кількох умов.

Зокрема, мандрівникам необхідно оформити картку вболівальника Hayya card. Вартість такого документа складає 500 ріалів, але для дітей віком до 12 років – безкоштовно. Крім того, потрібно пред’явити броню в одному з місцевих готелів.

Зазначимо, що власники Hayya card зможуть залишатися у Катарі до 23 січня. Жодних додаткових паперів їм заповнювати не доведеться. Також посвідчення надає право безкоштовного проїзду у громадському транспорті країни.

Нагадаємо, перед початком ЧС Катар змінив правила в’їзду. З листопада через кордон пропускали лише тих туристів, хто придбав квитки хоча б на один із матчів. Однак після проведення групових випробувань влада вирішила запровадити деякі послаблення.

Серед інших обмежень – це заборона вживання алкоголю на стадіонах. Цей захід викликав багато суперечок і став однією з головних претензій туристів та вболівальників до оргкомітету.