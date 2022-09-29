Катар закриє кордони. Потрапити до країни зможуть лише футбольні фанати

У період з 1 листопада до 23 грудня Катар закриє свої кордони для всіх, окрім учасників та вболівальників Чемпіонату світу з футболу.

Усі сухопутні, морські та повітряні кордони Катару будуть закриті для всіх, у кого не виявиться Hayya Card – офіційного посвідчення вболівальника Чемпіонату світу з футболу.

Матчі Чемпіонату пройдуть з 20 листопада до 18 грудня, а власникам картки Hayya дозволять перебувати в країні до 23 січня 2023 року.

Щоб зменшити пробки на дорогах напередодні турніру світового масштабу, влада Катару вирішила знову відкрити старий міжнародний аеропорт Дохи.

Резиденти, громадяни Катару та країн Перської затоки, які проживають у Катарі, а також усі, хто має особисту чи робочу візу, зможуть, як і раніше, вільно в’їжджати до країни.

ФІФА продала 2,45 млн з 3 млн доступних квитків, і очікується, що вже в середині листопада в Доху прибуде багато тисяч уболівальників.

Більшість футбольних фанатів на час Мундіалю зупиниться в сусідніх країнах, переважно в ОАЕ. У Дубаї будуються величезні фан-зони з екранами для трансляції матчів, а готелі вже чекають на гостей.