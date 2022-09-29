Всі розділи
ГоловнаКатарКатар закриє кордони. Потрапити до країни зможуть лише футбольні фанати
КатарСпортТуризм

Катар закриє кордони. Потрапити до країни зможуть лише футбольні фанати

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Катар закриє кордони. Потрапити до країни зможуть лише футбольні фанати

У період з 1 листопада до 23 грудня Катар закриє свої кордони для всіх, окрім учасників та вболівальників Чемпіонату світу з футболу.

Усі сухопутні, морські та повітряні кордони Катару будуть закриті для всіх, у кого не виявиться Hayya Card – офіційного посвідчення вболівальника Чемпіонату світу з футболу.

Матчі Чемпіонату пройдуть з 20 листопада до 18 грудня, а власникам картки Hayya дозволять перебувати в країні до 23 січня 2023 року.

Щоб зменшити пробки на дорогах напередодні турніру світового масштабу, влада Катару вирішила знову відкрити старий міжнародний аеропорт Дохи.

Резиденти, громадяни Катару та країн Перської затоки, які проживають у Катарі, а також усі, хто має особисту чи робочу візу, зможуть, як і раніше, вільно в’їжджати до країни.

ФІФА продала 2,45 млн з 3 млн доступних квитків, і очікується, що вже в середині листопада в Доху прибуде багато тисяч уболівальників.

Більшість футбольних фанатів на час Мундіалю зупиниться в сусідніх країнах, переважно в ОАЕ. У Дубаї будуються величезні фан-зони з екранами для трансляції матчів, а готелі вже чекають на гостей.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмРосіяТуреччинаCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаЄгипетСШАМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотиздоров'яПравила в'їзду

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму