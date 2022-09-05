На матчах ЧС з футболу в Катарі продаватимуть алкоголь

У дні проведення матчів Чемпіонату світу з футболу в Катарі вболівальникам продаватимуть алкоголь, повідомили у Міжнародній федерації футболу (ФІФА). Зазначається, що пиво можна буде придбати за три години до матчу та протягом години після фінального свистка.

При цьому хмільний напій буде доступний на території стадіонів, однак у кіосках усередині чаш та на трибунах придбати його не можна буде. Тим часом у кіосках можна буде купити безалкогольне пиво.

Вартість пива ще не сформована, проте відомо, що постачальником пінного напою виступатиме компанія Budweiser, великий спонсор футбольного чемпіонату, який стартує 20 листопада та триватиме до 18 грудня.

Обмеження на продаж алкоголю пов’язані з тим, що Чемпіонат світу з футболу цієї зими проходитиме в країні, де переважає мусульманське населення. Очікується, що протягом 29 днів турнір залучить понад мільйон відвідувачів.

Влада Об’єднаних Арабських Еміратів, як повідомлялося раніше, випускатиме багаторазові туристичні візи для володарів квитків на Чемпіонат світу з футболу 2022 року в Катарі. Незважаючи на те, що Мундіаль триватиме лише місяць, візи будуть дійсними протягом 90 днів.

Зазначається, що візи зможуть оформити власники карток Hayya – іменного документа (на кшталт Fan-ID), який потрібний для відвідування будь-якого матчу чемпіонату. Вартість оформлення візи становитиме 100 дирхамів.

Її можна буде продовжити ще на 90 днів, сплативши стандартний візовий збір. Власники картки Hayya можуть подавати заявки на оформлення віз та в’їжджати до ОАЕ вже з 1 листопада на онлайн-порталі https://icp.gov.ae.