Саудівська Аравія запроваджує безкоштовні візи на час Чемпіонату світу з футболу

Управління туризму Саудівської Аравії домоглося від влади позитивного рішення про видачу багаторазових віз туристам, які мають карту вболівальника Hayya Card. Вона є обов’язковою для відвідування матчів Чемпіонату світу з футболу в сусідньому Катарі.

Вперше в історії вболівальники матимуть змогу безкоштовно в’їжджати до Саудівської Аравії. Щоб власникам карти Hayya було ще простіше, запроваджується схема «Hayya with me 1+3». Це означає, що кожен власник Hayya Card може запросити та привезти із собою трьох додаткових попутників.

Візи видаються безкоштовно, вони дозволять перебувати в Саудівській Аравії 60 днів, починаючи з 10 грудня, тобто за 10 днів до старту турніру. Власники Hayya Card зможуть подати заяву на отримання візи онлайн та забронювати поїздку без необхідності реєстрації в Досі.

Саудівська Аравія знаходиться в безпосередній близькості від Чемпіонату світу, що робить її практичним та зручним місцем для проживання гостей змагання.

Hayya Card є обов’язковою для всіх учасників та вболівальників. Тільки її власники зможуть в’їхати до Катару та пройти на стадіони.

Флагманський авіаперевізник SAUDIA щодня виконує 40 човникових рейсів до Дохи з Джидди та Ер-Ріяда. У дні матчів збірної Саудівської Аравії частота збільшиться до 60 рейсів на день. Прикордонний перехід Салва, розташований на єдиному сухопутному кордоні з Катаром, також буде відкритий для проїзду, а його пропускна здатність збільшиться до 24 000 автомобілів на добу.

У Саудівській Аравії знаходиться 6 об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, понад 10 000 археологічних пам’яток, а також гірський регіон Асір, до якого входить Ріджал Альмаа, визнаний UNWTO «найкращим туристичним селом» у 2021 році, і центр мистецтв і культури Джидда.

Саудівська Аравія зняла всі обмеження на поїздки, пов’язані з COVID-19, для міжнародних мандрівників

Подати заявку на багаторазову візу до Саудівської Аравії власники Hayya Card можуть на офіційному сайті Міністерства закордонних справ країни.