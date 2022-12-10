Саудівська Аравія оголосила про плани збудувати найбільший аеропорт у світі

Саудівська Аравія оголосила про амбітні плани щодо будівництва гігантського нового аеропорту в Ер-Ріяді, який займе величезну площу 57 квадратних кілометрів, матиме шість паралельних злітно-посадкових смуг і зможе обслуговувати 185 мільйонів пасажирів на рік.

Багатомільярдний проект, на завершення якого знадобиться майже три десятиліття, був офіційно представлений минулої неділі наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бен Салманом, який прагне модернізувати та перетворити консервативне мусульманське королівство.

Аеропорт стане хабом для нової саудівської авіакомпанії, яка, як очікується, називатиметься RIA (Riyadh International Airlines) — міжнародного перевізника, який має перетворити Саудівську Аравію на великий туристичний центр.

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RIA прагне повторити успіх «сусідів», насамперед Emirates і Qatar Airways, орієнтуючись на трансферних пасажирів, що прямують із Заходу на Схід і навпаки, використовуючи близькосхідний регіон як зручний пункт пересадки.

Як і нова авіакомпанія Ер-Ріяда, новий міський міжнародний аеропорт імені короля Салмана фінансуватиметься фондом національного добробуту Саудівської Аравії. У генеральному плані йдеться про те, що його мета — «стимулювати транспорт, торгівлю та туризм і діяти як міст, що з’єднує Схід із Заходом».

Аеропорт працюватиме на відновлюваних джерелах енергії, а за економічними показниками він має увійти до десятки найбільших у світі.

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За вісім найближчих років аеропорт буде сильно розширено, щоб щорічно обслуговувати 120 мільйонів пасажирів, а до 2050 року ця цифра має зрости до 185 мільйонів пасажирів на рік.

Аеропорт збудують на місці існуючого міжнародного аеропорту імені короля Халіда в Ер-Ріяді і використовують існуючі будівлі аеровокзалу, хоча пасажиропотік розділять між місцевими та західними мандрівниками.

Для порівняння, Міжнародний аеропорт Дубая (DXB) у 2018 році обслужив 89 мільйонів пасажирів, причому він працював майже на повну потужність. Запланована заміна DXB, Dubai World Central, найбільший аеропорт за 40 км на південний захід від центру Дубая, розрахований на обслуговування 250 мільйонів пасажирів на рік. Щоправда, роботу над цим проектом було припинено на невизначений термін.

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Нинішній найбільш завантажений аеропорт у світі, Атланта Хартсфілд, у 2019 році обслужив близько 110 мільйонів пасажирів, але сюди входять і внутрішні рейси до США, тоді як міжнародний аеропорт імені короля Салмана буде орієнтований на далекомагістральні міжнародні авіаперевезення.

Деталі нового аеропорту не розкриваються, але Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії заявляє, що при проектуванні аеропорту буде враховано культуру Саудівської Аравії, а екологічність буде закладено в основу аеропорту.