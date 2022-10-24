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Саудівська АравіяТуризм

У Саудівській Аравії будують унікальний мегаполіс-стіну (ВІДЕО)

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Саудівській Аравії будують унікальний мегаполіс-стіну (ВІДЕО)

У Саудівській Аравії розпочато будівництво нового унікального «розумного мегаполісу» у вигляді стіни, яка простягнеться на 170 км із пустелі до морського узбережжя.

Цей амбітний проект, що реалізується у саудівській провінції Табук, називається The Line. Довжина футуристичного міста-стіни становитиме 170 км, ширина – близько 200 м та висота 500 м. У мегаполісі зможуть проживати близько 9 млн осіб. Вартість проекту – близько 1 трлн доларів.

У місті всі необхідні об’єкти для життя людини (лікарні, магазини, салони надання послуг) будуть розташовані за п’ять хвилин ходьби від місця проживання.

Дорог та автомобілів у місті не буде, єдиний транспорт — це високошвидкісний поїзд, який зможе за 20 хвилин проїхати весь мегаполіс наскрізь із одного кінця в інший.

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