Саудівська Аравія планує перетворити острів Сіндала на курорт до 2024 року

Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Сальман аль Сауд оголосив у понеділок про плани створення до 2024 року курорту на острові Сіндала в рамках проекту будівництва інноваційного міста Неом. Про це повідомив телеканал Al Arabiya.

Італійська студія супер’яхт та архітектури Luca Dini Design and Architecture спроектувала розкішний острів-курорт у Червоному морі в рамках проекту Neom у Саудівській Аравії.

Острів-курорт Сіндала, який прийме перших гостей на початку 2024 року, стане першим із 10 регіонів, завершених у рамках мега-розвитку Неом на північному сході Саудівської Аравії.

Розкішний острів Sindalah розробляється як частина Neom.

Названий спадковим принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бен Салманом як «майбутнє розкішних подорожей», острів площею 840 000 квадратних метрів буде перетворено на курорт, орієнтований на яхтову спільноту.

Курорт, спроектований компанією Luca Dini Design and Architecture, яка відома в першу чергу проектуванням суперяхт, буде побудований навколо пристані для яхт на 86 місць і яхт-клубу.

Він міститиме пристань для яхт та численні вілли.

“Сіндала стане першим розкішним островом і яхт-клубом NEOM в Червоному морі, відкриваючи мальовничі ворота в Червоне море, яке стане найбільш захоплюючим і привабливим туристичним місцем в регіоні”, – сказав Бін Салман.

«Це буде місце, де мандрівники зможуть побачити справжню красу Неома та Саудівської Аравії, над і під водою, що робить Сіндал майбутнім розкішних подорожей».

Решта острова буде покрита декількома розкішними готелями, що включають загалом понад 400 номерів і понад 300 обслуговуваних апартаментів та вілл.

На острові також будуть побудовані два поля для гольфу з дев’ятьма лунками, 38 ресторанів та пляжний клуб.

Проект розроблено Luca Dini Design and Architecture.

Розкішний острівний курорт Sindalah стане одним з 10 регіонів, розроблених у рамках генерального плану Neom, який включатиме мегаполіс The Line. Представлений раніше цього року The Line проектується американською студією Morphosis як 170-кілометровий дзеркальний хмарочос для дев’яти мільйонів людей.

Пропоноване місто піддалося широкій критиці з боку експертів, які заявили Dezeen, що вимоги проекту про стійкість та придатність для життя були «наївними».

У ньому буде два поля для гольфу.

На початку цього року правозахисна організація ALQST повідомила, що трьох членів племені Хувайтат, які, як вважається, критикували переміщення, пов’язані з Неомом, були засуджені до страти.

Згідно з ALQST, вони були засуджені Спеціалізованим кримінальним судом Саудівської Аравії після того, як були «насильно виселені та переміщені, щоб звільнити місце для мегапроекту Неом».

Поряд з The Line та Sindalah проект Neom включатиме гірськолижний курорт, спроектований Zaha Hadid Architects, UNStudio, Aedas, LAVA та Bureau Proberts.