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Саудівська АравіяТуризм

В Саудівській Аравії почали будувати найдорожчий гірськолижний курорт у світі, причому поряд із теплим морем

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
В Саудівській Аравії для гірськолижників почали будувати найдорожчий курорт у світі, причому поряд із теплим морем

Саудівська Аравія планує розвивати зовсім не властивий цій безлюдній країні вид спорту — саудити почали будувати перший на Червоному морі гірськолижний курорт.

Курорт може стати одним із найдорожчих у світі — його орієнтовна вартість — близько $500 млрд.

Йдеться про курорт Trojena, який будується в рамках проекту мегаполісу Неом, за 50 кілометрів від берега Акабської затоки. Курорт будується на висоті приблизно 2600 м над рівнем моря, його планується завершити і здати в експлуатацію вже до 2026 року.

Більше того, крім курорту буде побудовано і всю інфраструктуру — включаючи засоби розміщення тощо. При цьому заявлено, що комплекс прийме Зимові Азіатські ігри 2029 року.

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