Цього року Шенген розширять ще на одну країну

Історія суперечок і планів щодо розширення Шенгену отримала продовження: Шенген розширять цього року ще на 1 країну — принаймні глава Євроради Шарль Мішель заявив, що Румунія відповідає критеріям для вступу до шенгенської зони.

Так, згідно з інформацією ЗМІ, він заявив на спільній прес-конференції з президентом республіки Клаусом Йоханнісом у Бухаресті. При цьому все може статися вже скоро — голова Євроради заявив, що досягти такої мети можна 2023 року.

Щоправда, за словами пана Мішеля, ця робота «вестиметься дуже напружено». Він підтримав ідею румунського президента, який раніше заявляв, що ЄС буде більш захищеним із Румунією та Болгарією в шенгенській зоні.

“Також абсолютно очевидно, що Румунія відповідає критеріям. Це означає, що настав час ухвалити політичне рішення якнайшвидше. І я докладу всіх своїх зусиль, щоб забезпечити прийняття такого рішення якнайшвидше”, — заявив голова Євроради.

Однак нагадаємо, що окрім прихильників якнайшвидшого прийняття до Євросоюзу Болгарії та Румунії є й противники. Насамперед Австрія, яка і «завалила» ідею прийняти ці дві країни до Євросоюзу ще у грудні 2022 року — тоді до Євросоюзу вступила лише Хорватія. І поки австрійська влада дотримується тих самих позицій: канцлер Австрії Карл Нехаммер продовжує заявляти, що навіть обговорення дорожньої карти про прийом Румунії та Болгарії до Шенгену може бути тільки після того, як почне прийматися перші заходи щодо обмеження нелегальної міграції. Крім того, за його словами, шенгенська зона не може бути розширена прямо зараз, оскільки «система перебуває у серйозній кризі».