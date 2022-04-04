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Міжнародні організаціїООНРосія

ЗМІ: США хочуть виключити Росію з Ради ООН з прав людини

Гліб Парфененко
ЗМІ: США хочуть виключити Росію з Ради ООН з прав людини

Сполучені Штати попросять Генеральну Асамблею ООН виключити Росію з Ради з прав людини (HRC), повідомляє Reuters.

У понеділок постійний представник Вашингтона при Світовій організації Лінда Томас-Грінфілд пояснила, що це пов’язано із звинуваченнями України в тому, що російські війська вбили сотні беззахисних мирних жителів у передмісті Києва в Бучі.

Росія вже другий рік трирічної каденції є членом Ради, що базується в Женеві.

Країна може бути виключена з КПЧ, якщо за таку пропозицію проголосує кваліфікована більшість у дві третини. Причиною цього може бути вчинення постійних грубих і систематичних порушень прав людини під час членства відповідної країни.

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