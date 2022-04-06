Зеленський: Росія блокує гуманітарний доступ до Маріуполя, щоб приховати тисячі жертв

Росія блокує гуманітарний доступ до Маріуполя, щоб приховати “тисячі” жертв у цьому обложеному південно-східному українському місті, на яке продовжуються напади та обстріли, заявив президент України Володимир Зеленський, передає Франс Прес.

Я думаю, що одна з головних причин, чому ми не можемо доставити гуманітарну допомогу до Маріуполя, полягає в тому, що поки все не буде “зачищено” російськими солдатами, вони бояться, що світ побачить, що там відбувається, сказав Зеленський в інтерв’ю турецькому телеканалу Habertürk.

“Це не десятки, а тисячі вбитих та тисячі поранених”, – додав Зеленський. «Ми знаємо, скільки там загинуло українських солдатів та скільки було поранено, але ми не знаємо, скільки мирних жителів.

Але, у будь-якому разі, вони (росіяни) не зможуть приховати все. Таке число неможливо приховати. І я думаю, що ми побачимо це, коли увійдемо до Маріуполя”, – сказав президент.

“У Бучі, наприклад, вони намагалися це зробити, спалили багато людей у ​​тому регіоні: Буча, Ірпінь, Гостомель. Вони спалювали сім’ї. Вчора ми знову знайшли сім’ю: батько, мати, двоє дітей. Дуже маленькі діти. Тому я й говорю: вони нацисти”, – сказав український лідер.

Відповідаючи на запитання щодо можливості продовження переговорів з Росією, Зеленський сказав, що ці переговори “у будь-якому разі мають відбутися”.

“Ми справді не хочемо вести переговори з Росією після того, що ми бачили, тому що ми розуміємо, з ким маємо справу”, – сказав Зеленський. Але “ми маємо знайти навіть найменшу можливість для переговорів. Я думаю, що важко зупинити війну якимось іншим способом”, – додав він.