ЄС схвалив нові санкції проти Росії

Європейський союз сьогодні ввечері схвалив п’ятий пакет санкцій проти Росії у зв’язку із війною в Україні, повідомляє агентство DPA з посиланням на власні джерела.

Постійні представники держав-членів у Брюсселі дали зелене світло каральним заходам.

Цю новину підтвердили представники Франції, яка головує у Раді ЄС на ротаційній основі, повідомляє BTA.

Санкції включають заборону на імпорт російського вугілля, деревини та горілки. Експорт у Росію високотехнологічних товарів та зброї заборонено. Рахунки російських банків, які перебувають під юрисдикцією ЄС, будуть заморожені. Крім того, судам під російським прапором заборонено заходити до європейських портів.

Нові санкції також торкнуться російських бізнесменів, військових та підприємств, пов’язаних із вторгненням в Україну.