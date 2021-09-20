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РОСІЯ

«Єдина Росія» лідирує на виборах в Держдуму РФ

КПРФ набирає 19,78%, ЛДПР - 7,56%

Євгеній Подольський

Партія «Єдина Росія» отримує 49,47 відсотка голосів на виборах депутатів Держдуми за партійними списками за результатами обробки 81,16 відсотка протоколів, свідчать дані ЦВК.

КПРФ набирає 19,78 відсотка, ЛДПР – 7,56 відсотка, «Справедлива Росія – За правду» – 7,36 відсотка, «Нові люди» – 5,36 відсотка.

Вибори в Держдуму восьмого скликання проходили протягом трьох днів – 17, 18 і 19 вересня. Одночасно з виборами в нижню палату в єдиний день голосування відбулися прямі вибори президентів дев’яти суб’єктів РФ, в тому числі Чечні, Дагестану, Мордовії і Тиви, також обирали 39 регіональних парламентів.

Число зареєстрованих в Росії і в диппредставництвах за кордоном виборців досягає 110 мільйонів.

Всього в Державній думі налічується 450 місць, за які борються 14 партій. Основними конкурентами вважаються правляча партія «Єдина Росія» президента Володимира Путіна, яка в даний момент володіє більшість місць в Держдумі, а також представлені в парламенті Комуністична партія, Ліберально-демократична партія і «Справедлива Росія».

Вибори в Державну думу проводяться раз в п’ять років, 225 депутатів обирається за партійними списками з 5-відсотковим виборчим порогом, а інша половина – за одномандатними округами в один тур. ОБСЄ відмовилася направити спостерігачів на вибори в Держдуму 17-19 вересня через вимоги Росії обмежити їх число.

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