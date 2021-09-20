Партия «Единая Россия» получает 49,47 процента голосов на выборах депутатов Госдумы по партийным спискам по результатам обработки 81,16 процента протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.

КПРФ набирает 19,78 процента, ЛДПР – 7,56 процента, «Справедливая Россия — За правду» – 7,36 процента, «Новые люди» – 5,36 процента.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования состоялись прямые выборы президентов девяти субъектов РФ, в том числе Чечни, Дагестана, Мордовии и Тывы, также избирали 39 региональных парламентов.

Число зарегистрированных в России и в диппредставительствах за рубежом избирателей достигает 110 миллионов.

Всего в Государственной думе насчитывается 450 мест, за которые борются 14 партий. Основными конкурентами считаются правящая партия «Единая Россия» президента Владимира Путина, которая в настоящий момент обладает большинство мест в Госдуме, а также представленные в парламенте Коммунистическая партия, Либерально-демократическая партия и «Справедливая Россия».

Выборы в Государственную думу проводятся раз в пять лет, 225 депутатов избирается по партийным спискам с 5-процентным избирательным порогом, а другая половина – по одномандатным округам в один тур. ОБСЕ отказалась направить наблюдателей на выборы в Госдуму 17-19 сентября из-за требования России ограничить их число.