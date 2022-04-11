Вже ясно, коли може відбутися зустріч Зеленського та Путіна з питання можливого закінчення війни

Радник українського президента та голова групи мирних переговорів із Росією Михайло Подоляк пояснив у неділю, що Зеленський та Путін побачаться лише тоді, коли закінчиться «велика битва» за Донбас.

Наприкінці минулого місяця Росія оголосила про виведення військ із Київської області та інших районів країни, щоб зосередити свої зусилля на захопленні Донецька та Луганська.

Україна завжди готова до жорсткої боротьби. Нам є що вигравати, особливо на Донеччині. Тоді ми матимемо сильнішу переговорну позицію, яка дозволить нам диктувати певні умови, — пояснив Подоляк в інтерв’ю Sky News.

“Після цього відбудеться зустріч президентів двох країн, але ця зустріч може бути відкладена на два-три тижні”, – додав він.

Поки що переговори між Україною та Росією не дали суттєвих результатів, оскільки Київ вважає більшість вимог Москви «абсолютно неприйнятними».