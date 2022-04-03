Високопосадовець ООН відвідає Москву та Київ і спробує домовитися про припинення вогню в Україні

Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс завтра відвідає Москву та Київ, щоб спробувати домовитися про припинення вогню в Україні з гуманітарних міркувань, повідомляє AFP.

Водночас голова української делегації на переговорах з Росією Давид Арахамія вчора заявив, що Москва усно прийняла основні пропозиції України, крім тих, що стосуються Криму, і додав, що Київ очікує письмового підтвердження від Росії.

Такі коментарі він зробив у телевізійному марафону. Головний переговорник зазначив, що якщо зустріч президента України та Росії відбудеться, то, швидше за все, вона відбудеться в Туреччині. Головний переговорник України наголосив, що під час переговорів Москва погодилася, що єдиний вихід – референдум про нейтралітет України. “Якщо українці не погодяться на такий статус, ми повернемося або до стану війни, або до нових переговорів”, – наголосив Арахамія.

Про це йдеться на тлі вибухів, які прогриміли сьогодні вранці в Одесі, де, за словами міської влади, це був ракетний удар, детальніше читайте за посиланням.

Російські війська продовжують частково блокувати Харків, де артилерійські обстріли вразили житлові та промислові райони. У Маріуполі досі блокуються близько 160 тис. людей, а місцева влада каже, що з початку російського наступу загинуло щонайменше 5 тис. осіб.

Російські війська виводяться з ключових міст поблизу столиці України Києва та Чернігова для розміщення на сході та півдні України, повідомили вчора. “Через місяць після початку російського наступу в Україні міста Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область звільнено від загарбника”, – заявила вчора заступник міністра оборони України Ганна Маляр.