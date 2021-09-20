В Пермському університеті невідомий чоловік відкрив вогонь, є жертви

Невідомий відкрив вогонь в одному з будинків Пермського державного університету, в результаті чого, за попередніми даними, кілька людей отримали поранення, повідомив ТАСС в понеділок джерело в правоохоронних органах.

«У понеділок невстановлений чоловік увійшов до будівлі університету і відкрив вогонь. Деякі студенти замкнулися в аудиторіях університету, щоб сховатися від зловмисника. Деякі студенти вистрибнули з вікон. На це місце направляються співробітники правоохоронних органів», – відзначило джерело. Він додав, що, за попередніми даними, є поранені.

Стрілянина в Пермському державному університеті рассєї.

Інформація про потерпілих уточнюється.

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В результаті стрілянини в університеті в Пермі постраждали чотири людини, повідомляє прес-служба.

Еще одно видео из Перми, виден раненый. pic.twitter.com/MynTG0jlK3 — Александр Коц (@sashakots) September 20, 2021

Також було відзначено, що чоловік був озброєний «травматичною» нелетальною зброєю.