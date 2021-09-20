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РОССИЯ

В Пермском университете неизвестный мужчина открыл огонь, есть жертвы

Глеб Парфененко
В Пермском университете неизвестный мужчина открыл огонь, есть жертвы

Неизвестный открыл огонь в одном из домов Пермского государственного университета, в результате чего, по предварительным данным, несколько человек получили ранения, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.

«В понедельник неустановленный мужчина вошел в здание университета и открыл огонь. Некоторые студенты заперлись в аудиториях университета, чтобы скрыться от злоумышленника. Некоторые студенты выпрыгнули из окон. На это место направляются сотрудники правоохранительных органов», — отметил источник. Он добавил, что, по предварительным данным, есть раненые.

В результате стрельбы в университете в Перми пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба.

Также было отмечено, что мужчина был вооружен «травматической» нелетального оружия.

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