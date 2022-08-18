У 5-зірковому готелі Туреччини охоронець влаштував розстріл із пістолета

Моторошну ситуацію довелося пережити туристам у п’ятизірковому готелі курорту Белек, в районі Серік. Як повідомляє газета Sabah, охоронець розстріляв просто у готелі свого колишнього керівника.

Скандал стався близько першої години дня на вході в готель на курорті Белек. Як з’ясувалося, спочатку спалахнула суперечка між охоронцем та колишнім керівником сек’юріті готелю, який був звільнений два місяці тому і вже знайшов місце в охороні іншого готелю. У чому була причина суперечки поки що неясно.

Однак очевидно, що ситуація розжарилася. У результаті Месут Білен, звільнений співробітник, дістав табельну зброю і зробив два постріли, поранивши охоронця, Мурата Уймаза, в голову та в руку. Перелякані перестрілкою туристи та співробітники готелю викликали поліцію, а також швидку.

Пораненого охоронця доправили до лікарні. Доля нападника не уточнюється.