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Україна звинуватила сусідню Угорщину у допомозі Росії у війні

Гліб Парфененко
Україна звинуватила сусідню Угорщину у допомозі Росії у війні

Україна звинуватила сусідню Угорщину у применшенні російської агресії та порушенні єдності ЄС після телефонної розмови між прем’єр-міністром Віктором Орбаном та Володимиром Путіним.

“Очевидно, після виборів Будапешт перейшов до наступного кроку – надання допомоги Путіну у продовженні його агресії проти України”, – йдеться у заяві українського міністерства закордонних справ, яке звинувачує Угорщину у “руйнуванні єдності ЄС”.

Україна також критикувала Угорщину за її готовність платити за російський газ у рублях.

“Якщо Угорщина дійсно хоче допомогти припинити війну, ось як це можна зробити: припиніть руйнувати єдність ЄС, підтримайте нові антиросійські санкції, надайте військову допомогу Україні і не створюйте нових джерел фінансування для російської військової машини. Ніколи не пізно стати на правильний бік історії”, – сказав представник Міністерства закордонних справ України.

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