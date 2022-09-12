У Чорногорії хочуть відмінити безвіз з Росією

Міністр закордонних справ Чорногорії Ранко Кривокапіч запропонував припинити дію угоди про спрощений візовий режим для громадян Росії.

Про це повідомляє видання Dan, посилаючись на заяву МЗС Чорногорії.

У МЗС вважають, що Чорногорія в усьому має бути на стороні Євросоюзу, зокрема, коли йдеться про зупинення дії угоди про спрощення візового режиму з Росією.

“Чорногорія є відданим партнером Європейського Союзу, і міністр закордонних справ вважає, що наша країна має бути повністю солідарною з ЄС у цьому рішенні, як це було досі”, – заявили в МЗС.

Якби уряд погодився з думкою міністра закордонних справ, це практично означало б запровадження віз для громадян Російської Федерації.

З 2008 року між Росією та Чорногорією діє угода про безвізові поїздки громадян. Громадяни Росії можуть в’їжджати до Чорногорії та перебувати в країні до 90 днів на підставі чинного проїзного документа, в тому числі закордонного паспорта.

Раніше DIP вже повідомляв, що Чорногорія приєдналася до санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації та заарештувала майно депутатів Держдуми РФ та російських чиновників. У списку опинилися 34 громадяни Росії.

9 вересня Рада Євросоюзу затвердила повне припинення угоди про спрощений візовий режим із Російською Федерацією.

Відтепер процедура видачі віз російським громадянам буде складнішою і займе більше часу, але треба розібратися, що робити з візами, які вже видали росіянам раніше.

Глава португальської дипломатії Жоао Гомеш Кравіньо уточнював, що “видані візи залишаються дійсними, проте віза не означає автоматичного права в’їзду”.