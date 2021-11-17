Турки поскаржилися на скупість і бідність російських туристів

Турецькі готельєри та крамарі не перестають скаржитися на скупість і бідність російських туристів, наводячи за приклад німців, які витрачають утричі більше. При цьому у російських курортників за кордоном турки відзначили ще одну особливість – наші сусіди безжально торгуються на ринку, сильно збиваючи ціну. Про це повідомили туристичні ЗМІ Туреччини.

Збіднення населення Росії – це масова тенденція, яка спостерігається останні кілька років, тому не варто дивуватися скупості росіян при покупках у Туреччині. А як не торгуватися, якщо середньостатистичному росіянину зараз дорогий кожен рубль. Те, що турки називають скупістю, в умовах кризи наші росіяни назвуть економністю: купують all All inclusive, що горить, і повністю його «вичавлюють», намагаючись не витрачати нічого на стороні – як кажуть, не до жиру, бути б живу…

За словами президента Асоціації торговців Анталії Рамазана Текера, найплатоспроможнішими є німецькі туристи. «Німецькі туристи купують більше, ніж решта мандрівників з Європи, Росії та країн СНД. У порівнянні з російськими відпочиваючі, німці витрачають у 3-4 рази більше. Крім того, мандрівники з Німеччини купують за заявленою ціною, а росіяни щоразу норовлять поторгуватися, намагаючись знизити ціну», – розповів голова організації.

Нагадаемо, раніше “DIP” писав як турки розчарувалися у російських туристах та на кого вони розраховують в зимку, подробиці у публікації – “Турки розчарувалися у російських туристах: не дають чайові, туризм тримається на німцях, а взимку готелі сподіваються на європейців.”

Підбиваючи підсумки, він зазначив, що у торговців, залежних від турпотоку, видався непоганий сезон порівняно з 2020 роком, при цьому росіяни хоч і витрачають небагато, але їхали на турецькі курорти масово. «Ми відкрили сезон з російськими туристами і закриємо його з ними без жодних ковідних перешкод. Важливу роль у цьому відіграв «Сертифікат безпечного відпочинку», що діяв на курортах – саме він вселив впевненість і в російських, і німецьких, і європейських туристів. Росіяни почали приїжджати до нас 23 червня та продовжують приїжджати, т.к. в Анталії навіть у листопаді стоїть сонячна погода. Ми прогнозуємо, що російські туристи поїдуть до нас у грудні. Однак є ще німці, англійці, поляки, українці, туристи з країн СНД, румуни, громадяни арабських країн, які мешкають у Європі – всі вони теж приїжджають у відпустку на турецькі курорти. На щастя, життєздатність туризму перевершила наші очікування», – додав чиновник.