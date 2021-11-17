Турки пожаловались на скупость и бедность русских туристов

Турецкие гостиницы и лавочники не перестают жаловаться на скупость и бедность русских туристов, приводя в пример немцев, которые тратят втрое больше. При этом у российских курортников за границей турки отметили еще одну особенность – наши соседи безжалостно торгуются на рынке, сильно сбивая цену. Об этом сообщили туристические СМИ Турции.

Обеднение населения России – это массовая тенденция, которая наблюдается последние несколько лет, поэтому не стоит удивляться скупости россиян при покупках в Турции. А как не торговаться, если среднестатистическому россиянину сейчас дорог каждый рубль. То, что турки называют скупостью, в условиях кризиса наши россияне назовут экономностью: покупают горящий All All inclusive и полностью его «выжимают», стараясь не тратить ничего на стороне – как говорится, не до жира, быть бы живой…

По словам президента Ассоциации торговцев Анталии Рамазана Текера, самыми платежеспособными являются немецкие туристы. «Немецкие туристы покупают больше, чем остальные путешественники из Европы, России и стран СНГ. По сравнению с российскими отдыхающими, немцы тратят в 3-4 раза больше. Кроме того, путешественники из Германии покупают по заявленной цене, а россияне каждый раз норовят поторговаться, пытаясь снизить цену», – рассказал глава организации.

Напомним, ранее «DIP» писал как турки разочаровались в российских туристах и ​​на кого они рассчитывают в зиму, подробности в публикации — «Турки разочаровались в российских туристах: не дают чаевые, туризм держится на немцах, а зимой отели надеются на европейцев«.

Подводя итоги, он отметил, что у торговцев, зависимых от турпотока, выдался неплохой сезон по сравнению с 2020 годом, при этом россияне хоть и тратят немного, но ехали на турецкие курорты массово. «Мы открыли сезон с российскими туристами и закроем его с ними без всяких ковидных препятствий. Важную роль в этом сыграл действовавший на курортах «Сертификат безопасного отдыха» – именно он вселил уверенность и в российских, и немецких, и европейских туристов. Россияне начали приезжать к нам 23 июня и продолжают приезжать, т.к. в Анталии даже в ноябре стоит солнечная погода. Мы прогнозируем, что русские туристы поедут к нам в декабре. Однако есть еще немцы, англичане, поляки, украинцы, туристы из стран СНГ, румыны, граждане арабских стран, проживающие в Европе – все они тоже приезжают в отпуск на турецкие курорты. К счастью, жизнеспособность туризма превзошла наши ожидания», – добавил чиновник.