Пляжні бари та готелі першої лінії зноситимуть: популярна у туристів країна вирішила кардинально зменшити їхню кількість

Пляжні бари та готелі першої лінії зноситимуть, що цікаво — у рамках «довгограючої» «зеленої повістки». Під загрозою пляжна інфраструктура в Іспанії може опинитися у зв’язку з «ризиками підвищення рівня моря та глобального потепління». Але все йде до того, що популярна у туристів країна вирішила кардинально зменшити їх приплив.

Як пише видання The Olive Press, йдеться про закон, точніше, поправку до Загального положення про прибережну зону в Іспанії, який наразі розглядається Міністерством екологічного переходу в Мадриді якраз у рамках обговорення підвищення рівня моря та глобального потепління. У цій поправці назвали «зоною ризику» прибережні курорти, «де сходяться скелі, набережні, піщані пляжі, і море і в результаті ці землі «особливо чутливі до підвищення середнього рівня моря, пов’язаного зі зміною клімату».

Суть скандальної пропозиції в тому, що поправка може призвести до того, що власники власності у відповідних районах втратять свої права власності, оскільки цю власність буде перекласифіковано на «громадське надбання».

Якщо по-простому, то пляжні бари та ресторани, а також готелі та навіть приватні будинки у певних частинах іспанського узбережжя будуть офіційно вилучені. Тільки деякі з них будуть здані назад в оренду власникам на 30 років або максимум на 75 років. А як тільки термін оренди закінчиться, іспанський уряд отримає право робити з об’єктами нерухомості все, що забажає, включаючи їхнє знесення.

У разі схвалення цієї поправки будь-яка власність на «кордоні ризику» пляжу може бути «віджата» на користь «зеленої повістки». Але схоже здаватися в Іспанії не збираються. Лише у місті Денія в Андалузії проти закону пройшли масові маніфестації. Закон має торкнутися майже 4 тис. різних об’єктів нерухомості у місті і це зустріло масове обурення, оскільки за фактом у мешканців на законних підставах забирають власність. «Об’єкти нерухомості, швидше за все, будуть оголошені позбавленими дозволів на будівництво, як тільки вони вичерпають свій термін корисного використання», – пояснюють вони.

На даний момент законопроєкт перебуває на стадії підготовки. Далі він має пройти громадські консультації, перш ніж одержати остаточне схвалення уряду Іспанії.