Турки розчарувалися у російських туристах: не дають чайові, туризм тримається на німцях, а взимку готелі сподіваються на європейців

Турецький туризм підтримували німці, поки з початком літнього сезону 2021 року валом не повалили росіяни, які розчарували турків, залишивши співробітників турсектора без чайових, а значить, без засобів для життя в зимові місяці. Тепер нечисленні турецькі готелі працюватимуть узимку, сподіваючись на платоспроможних європейців.

Як повідомила турецька газета Türkiye Turizm з посиланням на слова Еміни Гюльшах, президента платформи сприяння та солідарності співробітників туризму в Анталії, 90% готелів у головній курортній провінції Туреччини Анталії, на яку припадає 2/3 туристів у піковий сезон, будуть закриті за два тижні, з 22 листопада, а 10% відкритих готелів, які продовжуватимуть приймати гостей – це об’єкти розміщення, які працюють переважно для німецького та європейського турринку. За очікуваннями експертів, за зиму вони зможуть прийняти близько 5 мільйонів відпочиваючих із Європи.

Заявивши, що в Анталії 350 тисяч співробітників, зайнятих у туризмі, чиновниця зазначила наступне: «Оскільки туристичний сезон розпочався пізно – лише 22 червня, в рамках обмежень, пов’язаних із пандемією, очікуваної активності турбізнесу не відбулося. 95% туристів, які віддають перевагу співробітникам турецьких готелів, – це німці». А оскільки німецькі туристи не балували своєю присутністю турецькі курорти, туркам залишалося працювати з тими, хто приїхав. А приїхали росіяни. Тому що німецькі туристи платять чайові покоївкам, офіціантам, посильним, портьє, кухарям, помічникам кухарів та іншим. За підсумками сезону персонал залишився з порожніми кишенями, оскільки цього сезону очікуваних німецьких відпочиваючих було вкрай мало.

Зазвичай після закінчення гарячого сезону туристичний персонал отримував чайові та роз’їжджався додому на період зимових місяців. Так було до пандемії. У сезоні 2021 року звичний ритм життя для них перекинувся. Замість численних німців курорти зайняли російські туристи, які в кращому разі дякували персоналу одним-двома доларами за весь час відпустки. Навіть голландці, англійці, бельгійці, чехи, люксембуржці та австрійці, які дають найвищі чайові в європейських країнах, не такі щедрі, як німецькі туристи. Друге та третє місця після них за рівнем щедрості зайняли швейцарці та скандинавці. За оцінками фахівців, з наближенням дати закінчення туристичного сезону в Анталії, 350 тис. працівників сфери туризму залишаться без роботи до початку пікового сезону 2022 року, тобто. приблизно до середини квітня-початку травня.

Втім, як пише “Турпром”, незважаючи на скарги та невдоволення персоналу, Хусейн Айдоган, президент Асоціації інвесторів у туризм Анталії Манавгат Тітрейенгель-Соргун (TİSOYAB), заявив, що навіть в умовах обмежень через пандемію туристичний сезон 2021 року кращий за втрачений для туризму 2020 рік. «Минулого року ми втратили 79 відсотків німецьких та європейських туристів. Цього року втрати німецьких та європейських туристів, більшість з яких – емігранти, які проживають у Німеччині, та араби, мусульмани, які проживають у європейських країнах, становили від 30% до 35%. Багато в чому становище покращила вакцинація. На жаль, ми не змогли знайти вирішення проблем, з якими ми стикаємося щороку протягом останніх 15 років, оскільки ми не змогли розширити туризм до 12 місяців в Анталії», – розповів він.