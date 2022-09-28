«Турецькі авіалінії» скасували рейси до трьох великих міст Росії до кінця 2022 року

Турецька авіакомпанія Turkish Airlines, яка після ребрендингу стала Türk Hava Yolları, оголосила про відміну рейсів до деяких міст Росії, Білорусі та на територію України. Постанова діятиме до 31 грудня 2022 року. Відповідну заяву зробив сам перевізник.

Йдеться про продовження заборони на польоти до аеропортів таких великих російських міст, як Ростов-на-Дону, Єкатеринбург та Сочі та назад. А авіасполучення не буде з Мінськом (Білорусь) і всіма містами України через закрите небо. «Ви можете завершити процедуру внесення змін та повернення грошей за авіаквитки у свого агента, на нашому сайті або в нашому кол-центрі», – пояснили в авіакомпанії.

Минулого понеділка режим обмежених перельотів в аеропорти півдня та центральної частини Росії було продовжено до 4 жовтня. Тимчасово закритими залишаються аеропорти Анапи, Білгорода, Брянська, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курська, Липецька, Ростова-на-Дону, Сімферополя та Елісти.