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Ті, хто був вакцинований Sputnik V, не можуть в’їжджати в США. ВООЗ пояснює чому

COVID Travel NewsРОСІЯСША
Євгеній Подольський

Коли США знову відкриють свої кордони для мандрівників, вакцинованих проти COVID-19 в листопаді, нові правила можуть виключити людей, вакцинованих препаратом «Русский Супутник», повідомляє Washington Post. Це результат того, що вакцина не авторизована Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ).

Хоча остаточні правила і протокол, які будуть застосовуватися з листопада на кордонах США, ще не встановлені, представники адміністрації президента Джо Байдена оголосили, що людям, вакцинованим препаратами, схваленими FDA або ВООЗ, буде дозволено в’їзд в США.

Це потенційно погана новина для тих, хто вакцинований російським Супутником V і, серед іншого, Індійська вакцина Коваксін, якої – на відміну, наприклад, від китайських препаратів Sinopharm і Sinovacu – поки немає в списку ВООЗ.

ВООЗ призупинила процес затвердження Sputnik V.

Більш того, минулого тижня ВООЗ призупинила процес затвердження Sputnik V після того, як перевірка на одному з заводів показала, що процес виробництва вакцини не відповідає відповідним стандартам.

Супутник V прийнятий в 70 країнах світу

«Ми виступаємо проти спроб політизувати боротьбу з COVID-19 і дискримінувати ефективні вакцини заради короткострокових політичних або економічних вигод», – заявив Російський фонд прямих інвестицій (RFPI), установа, що просуває Sputnik V.

RFPI додав, що, незважаючи на призупинення процесу авторизації з боку ВООЗ, швидке схвалення цієї організації майже напевно через «поки видатних результатів» препарату.

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