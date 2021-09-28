Те, кто был вакцинирован Sputnik, не могут въезжать в США. ВОЗ объясняет почему

Когда США вновь откроют свои границы для путешественников, вакцинированных против COVID-19 в ноябре, новые правила могут исключить людей, вакцинированных препаратом «Русский Спутник», сообщает Washington Post. Это результат того, что вакцина не авторизована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Хотя окончательные правила и протокол, которые будут применяться с ноября на границах США, еще не установлены, представители администрации президента Джо Байдена объявили, что людям, вакцинированным препаратами, одобренными FDA или ВОЗ, будет разрешен въезд в США.

Это потенциально плохая новость для тех, кто вакцинирован российским Спутником V и, среди прочего, Индийская вакцина Коваксин, которой — в отличие, например, от китайских препаратов Sinopharm и Sinovacu — пока нет в списке ВОЗ.

ВОЗ приостановила процесс утверждения Sputnik V.

Более того, на прошлой неделе ВОЗ приостановила процесс утверждения Sputnik V после того, как проверка на одном из заводов показала, что процесс производства вакцины не соответствует соответствующим стандартам.

Спутник V принят в 70 странах мира

Пока ничего не меняется, это может означать, что когда в ноябре откроются границы для большинства путешественников, в т.ч. из Европы, будет рядом с россиянами, которые до сих пор могли свободно путешествовать в США, если у них была виза и отрицательный результат теста на COVID-19. Однако проблема шире, потому что Sputnik V был одобрен в 70 странах и также используется, среди прочего, в Венгрии.

RFPI добавил, что, несмотря на приостановку процесса авторизации со стороны ВОЗ, быстрое одобрение этой организации почти наверняка из-за «пока выдающихся результатов» препарата.