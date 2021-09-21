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РОСІЯ

Стрілянина в Пермському університеті. У російських ЗМІ з’явилася нова інформація

Євгеній Подольський

Російські ЗМІ виправляють попередню інформацію про трагедію в Пермі. За даними Інтерфаксу, 6 людей загинули і 24 отримали поранення в результаті перестрілки, яка сталася в кампусі місцевого університету.

Злочинець, вісімнадцятирічний студент, був поранений під час затримання і знаходиться в лікарні. Раніше російські ЗМІ повідомляли, що загинуло 8 осіб, а «Радіо Ехо Москви» на своєму сайті написало, що зловмисник помер в лікарні.

Об 11.00 за місцевим часом молодий чоловік штурмував Пермський університет і почав розстрілювати людей. Деякі люди в будівлі школи забарикадувалися в аудиторіях, а інші втекли через вікна.

За даними медичних служб, найбільше постраждали люди з вогнепальними пораненнями. Злочинець – один зі студентів – Тимур Бекмансуров. Радіо Ехо Москви повідомило, що хлопчик написав у соціальній мережі, що давно планував подібний напад, і обмовився, що не пов’язаний з будь-якою терористичною організацією.

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