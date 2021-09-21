Стрельба в Пермском университете. В российских СМИ появилась новая информация

Российские СМИ исправляют предыдущую информацию о трагедии в Перми. По данным Интерфакса, 6 человек погибли и 24 получили ранения в результате перестрелки, которая произошла в кампусе местного университета.

Преступник, восемнадцатилетний студент, был застрелен во время задержания и находится в больнице. Ранее российские СМИ сообщали, что погибло 8 человек, а «Радио Эхо Москвы» на своем сайте написало, что злоумышленник скончался в больнице.

В 11.00 по местному времени молодой человек штурмовал Пермский университет и начал расстреливать людей. Некоторые люди в здании школы забаррикадировались в аудиториях, а другие сбежали через окна.

По данным медицинских служб, больше всего пострадали люди с огнестрельными ранениями. Преступник — один из студентов — Тимур Бекмансуров. Радио Эхо Москвы сообщило, что мальчик написал в социальной сети, что давно планировал подобное нападение, и оговорился, что не связан с какой-либо террористической организацией.